Тюменские организаторы детского отдыха ведут проекты в социальных сетях

27 Апр 2020 2020-04-27T19:06:42+03:00

В связи с пандемией они перешли на удалёнку

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Собственные онлайн-проекты придумали в условиях пандемии и самоизоляции тюменские организаторы детского отдыха. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, детские центры «Ребячья республика», «Алые паруса», «Витязь» и «Остров детства» работают удалённо и ведут проекты в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Помимо этого, организаторы детского отдыха присоединились к всероссийскому флешмобу #ХочуЛетомВЛагерь. Каждый желающий сможет разместить материалы из самоизоляции и воспоминания о лагере при помощи хештега.

Расскажем и о других проектах:

Проект #ЛучшеДома – это проект, в рамках которого организаторы публикуют план будущих событий, включая зарядку и другие виды активности. Их придумывают педагоги центра, вожатые и сами дети. Наиболее популярные проекты «Креативный завтрак» и «Я – самостоятельный».

В рамках проекта #РебячкаУмная публикуются статьи и подкасты на разные актуальные и полезные темы по педагогике, истории появления детских лагерей и развитию софт-скиллз. Также рассказывается о полезных привычках, публикуются чек-листы, списки фильмов и книг, которые рекомендуются к просмотру.

В прямом эфире проекта #ЛитературныйВечер вместе с экспертами обсуждают произведения русской литературы. Участники знакомятся с новыми книгами и закрепляют здания о прочитанном во время школьной программы. За две недели проект собрал более 3 тысяч участников.

Игровая программа Online включает в себя три обучающих блока: «Личностное развитие», «Интеллектуальные игры» и «Челленджи».

ИСТОЧНИК KP.RU