2020-04-27T14:10:17+03:00
Происшествия

Поезд насмерть сбил подростка под Тюменью

Молодой человек шел по рельсам
Вадим Бегун
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Поезд насмерть сбил подростка под Тюменью. Фото - Уральское следственное управление на транспорте.Поезд насмерть сбил подростка под Тюменью. Фото - Уральское следственное управление на транспорте.
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На 2155-м километре 8-го пикета железнодорожной станции Озеро Андреевское произошла трагедия. Здесь в минувшую субботу, 25 апреля, грузовой поезд насмерть сбил 17-летнего подростка. Сейчас проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, пострадавший шел по рельсам. Машинист грузового поезда, заметив человека, подал громкий звуковой сигнал и экстренно затормозил. Однако расстояние было уже настолько близким, что избежать наезда не удалось.

– От полученных множественных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении, – добавили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

В ведомстве уточнили, что следователи осмотрели место происшествия и локомотив, а также опросили работников поезда. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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