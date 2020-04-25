Онлайн-экскурсии по Тюменской области набирают всё большую популярность

25 Апр 2020 2020-04-25T16:43:52+03:00

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Онлайн-экскурсии по Тюменской области: по купеческой и кабацкой Тюмени, Тобольску и Ялуторовске набрали более полумиллиона просмотров. Как сообщили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма, также зрители поучаствовали в онлайн-квизе, где проверили свои знания истории региона.

Зрители экскурсий «Ялуторовск – сядь, отдохни!» и «Тюмень кабацкая» положительно оценили онлайн-экскурсии и отметили, что это отличный формат для путешествий по городу в период пандемии коронавируса.

- Организаторам и лектору – огромное спасибо»! Удовольствие получила невероятное! Интересно, познавательно, креативно! – пишут пользователи.

В настоящее время к выпуску готовится детская экскурсия «Тюменская азбука», которая знакомит зрителей с историей и культурой города через алфавит, а также иммерсивная экскурсия «Назад в прошлое», которая подразумеает нестандартное аудиосопровождение. Повторно пройдут включения онлайн-квиза и путешествия в Тобольск.

Каждый желающий может присоединиться к просмотру. Онлайн-знакомство проходит каждый понедельник и четверг в 16:30 в группах Visit Tyumen в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU