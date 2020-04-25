Онлайн-экскурсии по Тюменской области набирают всё большую популярность
Онлайн-экскурсии по Тюменской области: по купеческой и кабацкой Тюмени, Тобольску и Ялуторовске набрали более полумиллиона просмотров. Как сообщили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма, также зрители поучаствовали в онлайн-квизе, где проверили свои знания истории региона.
Зрители экскурсий «Ялуторовск – сядь, отдохни!» и «Тюмень кабацкая» положительно оценили онлайн-экскурсии и отметили, что это отличный формат для путешествий по городу в период пандемии коронавируса.
- Организаторам и лектору – огромное спасибо»! Удовольствие получила невероятное! Интересно, познавательно, креативно! – пишут пользователи.
В настоящее время к выпуску готовится детская экскурсия «Тюменская азбука», которая знакомит зрителей с историей и культурой города через алфавит, а также иммерсивная экскурсия «Назад в прошлое», которая подразумеает нестандартное аудиосопровождение. Повторно пройдут включения онлайн-квиза и путешествия в Тобольск.
Каждый желающий может присоединиться к просмотру. Онлайн-знакомство проходит каждый понедельник и четверг в 16:30 в группах Visit Tyumen в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU