22 Апр 2020 2020-04-22T14:00:42+03:00

Родителям рассказали, как в этом году примут в детсады и школы маленьких тюменцев. Скриншот из видео сообщества в "ВКонтакте" "Образование72".

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В настоящее время прием документов будущих первоклассников и малышей, которые собираются в детский сад, ведется в особом режиме. Все требования в части срочности прихода и предоставления документов временно не действуют.

– На сегодня нет возможности принять людей лично, все требования в части срочности прихода и предоставления документов не действуют. Понимая ситуацию, мы дождемся, когда обстановка нормализуется, и у родителей появится возможность дойти до детского сада. Но не нужно переживать, что направления куда-то исчезнут или вернутся обратно в очередь, – успокоил родителей директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов.

Глава ведомства отметил, что подать заявление приема детей в первый класс можно через портал госуслуг. Его зафиксируют, а родителя уведомят о принятии. Донести необходимые документы можно будет после снятия ограничительных мер.

– Что касается учащихся 2–11 классов, то есть экстренные обстоятельства, например переезд из другого города. В исключительном порядке такие заявления со школами и родителями будем отрабатывать, принимать, но с учетом ограничительных мер, которые предписаны, – резюмировал Воронцов.

Как записать ребенка в детский сад или школу в 2020 году. Интервью директора департамента образования Вячеслава Воронцова.

ИСТОЧНИК KP.RU