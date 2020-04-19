2020-04-19T19:11:59+03:00
75 лет Великой Победы

В Тюменском районе запущен челлендж к юбилею Победы

Дети вместе с родителями рисуют и делают аппликации для выставки, учат стихи на конкурс
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе запущен челлендж к юбилею ПобедыВ Тюменском районе запущен челлендж к юбилею ПобедыФото: pixabay.com
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Президент России Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая на более позднее время, но подчеркнул, что праздник обязательно состоится. Причиной тому – противоэпидемические мероприятия из-за коронавируса.

Тем временем в образовательных учреждениях Тюменского района подготовка к 75-летию Победы продолжается, но в дистанционном формате.

Так, Мальковская школа запустила в своих социальных сетях челлендж, посвященный 75-летию Великой Победы, в котором уже приняло участие 12 семей. Школьникам предложено записать видео с двумя строчками из стихотворения Мусы Джалиля «В Европе весна». Ребята не только трогательно читают стихотворение, но и сценически обыгрывают образ солдата Великой Отечественной войны. В итоге из присланных работ будет создана поздравительная видеооткрытка. В Ембаевской школе прошел дистанционный конкурс «Сидим дома. Время читать». А в винзилинском детском саду стартовала акция «Мы знаем, мы помним, мы гордимся» об истории семьи в годы войны. Все материалы размещаются в общем чате – исторические документы, фотографии ветеранов, солдат, погибших на фронте.

Ребята из червишевского детского сада готовятся к празднику вместе с родителями: рисуют и делают аппликации для выставки, учат стихи на конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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