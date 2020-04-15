2020-04-15T20:16:19+03:00
Экономика

В Исетском районе реализуется инвестпроект по глубокой переработке древесины

Его реализация рассчитана до 2023 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Исетском районе реализуется инвестпроект по глубокой переработке древесиныВ Исетском районе реализуется инвестпроект по глубокой переработке древесины
Изменить размер текста:

В Исетском районе Тюменской области реализуется новый инвестиционный проект по глубокой переработке древесины. Предприятие «ТехноМодель» планирует организовать производство полного цикла деревопереработки по плану реализации, рассчитанному до 2023 года. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, помимо хвойного пиломатериала и фанерного сырья, производство которых поставлено на поток, в конце 2020 года предприятие будет производить древесные пеллеты. Объём перерабатываемых древесных отходов составит около 36 тысяч тонн.

К старту нового производства сейчас готовятся всесторонне. Так, например, ведется поиск подходящего оборудования для производства пеллет. Кроме того, идёт предпроектная подготовка и закладка зданий под переработку древесных отходов.

Кстати, предприятие развивается не только в направлении биоэнергетики, но и в лесопереработке. Чтобы производить продукцию с высокой добавочной стоимостью, закуплено оборудование для производства погонажных изделий, четырёхсторонний станок с возможностью изготавливать профилированный брус и две сушильные камеры.

Отметим, что создание современного лесопромышленного предприятия с полным циклом переработки в Исетском районе способствует развитию лесной инфраструктуры. Лесовосстановительные работы идут на арендуемых участках, ведётся строительство и реконструкция лесных дорог и противопожарное обустройство леса. К концу реализации инвестпроекта рабочими местами будут обеспечены 260 человек, но уже сейчас на предприятии трудятся 75 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Исетском районе реализуется инвестпроект по глубокой переработке древесины
В деревне Ушакова Тюменского района продолжается строительство новой школы
Продовольствие и машины показали рост в несырьевом экспорте Тюменской области в 2019 году
В Юргинском районе капитально отремонтируют Дом культуры
Тюменские врачи доказывают: на селе можно комфортно жить и работать
Для пациентов старшего возраста в Тюменской области работает региональный гериатрический центр
Тюменцев приглашают сыграть в «Свою игру» из дома
В Заводоуковске в 2021 году появится крытый бассейн с шестью дорожками
Стало известно, как россияне реагируют на пандемию коронавируса
Признал вину: в Тюмени осудят убийцу стрелка из «Кристалла» Павла Колозяна
Тюменцам запретили посещать храмы и кладбища
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
В центре Тюмени полыхает бизнес-центр
Тюменские студенты защитят врачей от заражения коронавирусом
Первой в Тюмени отремонтируют улицу Велижанскую
Тюменка стала заместителем министра науки и высшего образования РФ
Тюменская область – в лидерах по проведенным тестам на коронавирус
В новом тюменском детском саду подключили тепло
Где и во сколько тюменцам смотреть прямую трансляцию пасхального богослужения
В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли тело
Падают с диванов, врезаются друг в друга: какие травмы получают тюменцы на самоизоляции
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
В новой Конституции отразят важность достойной оплаты труда
Перестал чувствовать стопу: в Тобольске мужчине удалили огромную грыжу
На тюменской трассе после аварии загорелись машины: пострадавшие получили ожоги
Тюменцы поделятся добрыми историями о социальных работниках