В Исетском районе реализуется инвестпроект по глубокой переработке древесины

15 Апр 2020 2020-04-15T20:16:19+03:00

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В Исетском районе Тюменской области реализуется новый инвестиционный проект по глубокой переработке древесины. Предприятие «ТехноМодель» планирует организовать производство полного цикла деревопереработки по плану реализации, рассчитанному до 2023 года. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, помимо хвойного пиломатериала и фанерного сырья, производство которых поставлено на поток, в конце 2020 года предприятие будет производить древесные пеллеты. Объём перерабатываемых древесных отходов составит около 36 тысяч тонн.

К старту нового производства сейчас готовятся всесторонне. Так, например, ведется поиск подходящего оборудования для производства пеллет. Кроме того, идёт предпроектная подготовка и закладка зданий под переработку древесных отходов.

Кстати, предприятие развивается не только в направлении биоэнергетики, но и в лесопереработке. Чтобы производить продукцию с высокой добавочной стоимостью, закуплено оборудование для производства погонажных изделий, четырёхсторонний станок с возможностью изготавливать профилированный брус и две сушильные камеры.

Отметим, что создание современного лесопромышленного предприятия с полным циклом переработки в Исетском районе способствует развитию лесной инфраструктуры. Лесовосстановительные работы идут на арендуемых участках, ведётся строительство и реконструкция лесных дорог и противопожарное обустройство леса. К концу реализации инвестпроекта рабочими местами будут обеспечены 260 человек, но уже сейчас на предприятии трудятся 75 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU