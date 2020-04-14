Онкологи удалили тюменке часть черепа, чтобы срезать опухоль

14 Апр 2020 2020-04-14T08:44:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени онкологи Медицинского города провели 14-часовую операцию пациентке с опухолью на голове. Язва занимала практически всю волосистую часть головы и издавала зловонный запах: она проросла в ткани под кожей, в кости черепа и даже в твердую мозговую оболочку. С таким недугом женщина прожила несколько лет.

– Мы удалили 16-сантиметровую опухоль вместе с кожей, частью черепа и твердой мозговой оболочкой. Однако образовался достаточно большой дефект, около 20 сантиметров в диаметре. Мы сразу же выполнили сложную пластическую операцию с использованием двух кожно-мышечных лоскутов, которые вязли с грудной клетки и руки пациентки. Дополнительно использовали пластический материал с бедра и живота, – рассказала заведующая онкологическим отделением №2 Медицинского города Юлия Шубина.

Медики заявили об успешно проведенной операции. Также стало известно, что в настоящее время пациентка продолжает оставаться под наблюдением онкологов стационара, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU