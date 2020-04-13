2020-04-13T20:06:52+03:00
Экономика

В Упоровском районе наращивают производство мясных полуфабрикатов и пельменей

На предприятии сделали ставку на качество
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Упоровском районе наращивают производство мясных полуфабрикатов и пельменейВ Упоровском районе наращивают производство мясных полуфабрикатов и пельменейФото: Татьяна Коркина
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Сельские предприниматели Упоровского района демонстрируют адаптацию к современным условиям, наращивая производство продуктов питания. Одним из таких предпринимателей является Антон Федорцов, который производит мясные полуфабрикаты и пельмени и поставляет продукцию не только в местные магазины, но и в торговые точки за пределами района.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, объёмы производства у бизнесмена растут, а значит, в плюсе остаются и местные производители мяса. Антон сделал ставку на качество в связи с тем, что потребители готовы платить чуть больше за качественный натуральный деревенский продукт.

Вся продукция в пельменном цехе производится без сои и добавок, и здесь работа кипит всегда. Также более 25% объёма районного производства хлеба приходится на пекарню Антона. В год предприятие производит около 270 тонн хлеба и булочек, в сутки в хлебном цехе работают четыре смены по три человека. А в последнее время на предприятии серьёзно увеличилось производство кондитерских изделий.

Как отметили в пресс-службе фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», в регионе создали отличную сырьевую базу по производству и переработке пищевой продукции.

– Предприниматели, занимаясь производством продукции, наращивая объемы, не просто сохраняют рабочие места, они создают новые, что крайне важно сегодня, – подчеркнули в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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