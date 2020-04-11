2020-04-11T08:10:27+03:00
Общество

Дикие голуби вяхири поселились ближе к дачникам на Андреевском

Лесная птица предпочитает тишину шумным компаниям, утверждают тюменские орнитологи
Лина Орлова
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Витютень любит тишину. Фото: pixabay.comВитютень любит тишину. Фото: pixabay.com
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Тюменские орнитологи утверждают, что вяхирь – распространенная в сибирских лесах птица, однако обычно она не селится поблизости человеческого жилья. Дело в том, что лесному голубю больше нравится тишина, сообщает информационное агентство «Тюменская линия».

Вяхири поселились в окрестностях одного из дачных кооперативов на Андреевском озере летом 2019 года. Позднее они вернулись к старому гнезду. Но в минувшую пятницу дачников вновь разбудили трубные звуки перелетных голубей.

Вяхири, или витютени – перелетные пернатые, в Сибири на зиму не остается. Специалисты пока не могут объяснить, почему семейство диких голубей вернулось на озеро Андреевское, ведь они предпочитают тишину. Теперь же голуби живут рядом с тюменцами в двух местах.

Прошлым летом голуби дали потомство. Птенцы по-домашнему гуляли по дачным дорожкам, по-хозяйски кормясь ягодами, максимально близко соседствуя с дачниками. Орнитологи заверяют, что такое поведение птиц не свойственно им. Обычно они гнездятся не ближе, чем в двух километрах от населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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