Тюменские депутаты приняли законы о поддержке бизнеса и семей с детьми

10 Апр 2020 2020-04-10T12:36:16+03:00

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В Тюмени прошло внеочередное заседание областной думы. Депутаты единогласно проголосовали за инициативы губернатора по поддержке бизнеса. Также в повестке было назначение выплат семьям с детьми от трех до семи лет.

По словам первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, первый закон направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, работающего в сферах, которые наиболее пострадали из-за угрозы распространения коронавируса. К ним относятся автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, турагентства и связанные с туризмом организации, гостиничный бизнес, общественное питание, организации дополнительного образования и организация бытовых услуг населению.

– Они освобождаются от уплаты налога на имущество и транспортного налога на один календарный год. Для налогоплательщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения, ставка налога на доход составит 1%. Для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, стоимость патента на 2020 год будет в размере 1 рубль вне зависимости от сферы деятельности, – пояснил Андрей Артюхов.

Еще один закон касается поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет включительно. Изначально планировалось, что семьи начнут получать деньги с 1 июля, затем глава государства Владимир Путин предложил перенести дату на 1 июня.

– Президент вышел с новой инициативой в рамках этого же законопроекта, который расширяет круг получателей. Мы провели оперативное заседание комитета по социальной политике, и теперь этот закон принят. На реализацию закона надо более шести миллиардов рублей на трехлетний период, в том числе более двух – на 2020 год, – резюмировал Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU