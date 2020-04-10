2020-04-10T10:32:25+03:00
Происшествия

Под Тюменью мужчина забил скалкой и зарезал подругу. Тело нашли на обочине

Следователи закрепляют доказательственную базу
Вадим Бегун
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Под Тюменью мужчина забил скалкой и зарезал подругу. Фото - СК по Тюменской области.Под Тюменью мужчина забил скалкой и зарезал подругу. Фото - СК по Тюменской области.
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Тюменские следователи предъявили обвинение 63-летнему мужчине, который убил свою подругу. Тело он оставил на обочине дороги.

Как стало известно, 4 апреля 2020 года обвиняемый с подругой отдыхали в одном из домов, расположенных в СНТ «Геолог-2». В какой-то момент между ними завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник стал бить женщину скалкой по голове. Потом, вооружившись ножом, три раза ударил им в спину и грудь жертвы.

– Поняв, что потерпевшая погибла, обвиняемый загрузил ее тело в багажник авто и выехал в сторону города Тюмени. Остановившись на пятом километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда, мужчина оставил тело убитой на обочине и скрылся, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Вскоре была установлена личность потерпевшей, обстоятельства ее пропажи и гибели. Подозреваемого задержали, он заключен под стражу.

В настоящее время следователи закрепляют доказательственную базу: проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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