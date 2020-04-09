9 Апр 2020 2020-04-09T20:46:01+03:00

Тюменские аграрии засеют в 2020 году более одного миллиона гектаров сельхозкультур

В их числе зерновые, овощи, картофель и рапс

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Более одного миллиона гектаров планируется засеять сельскохозяйственными культурами в 2020 году в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, в регионе уже сформирована предварительная структура посевных площадей. 680 тысяч гектаров отдадут под возделывание зерновых и зернобобовых культур, причём в этом году площадь увеличена на 23,3 тысячи гектаров.

Кормовые культуры планируется разместить на площади 303,5 тысячи гектаров, картофель – на площади 8 тысяч гектаров, рапс – на площади 21,4 тысячи гектаров, овощи – на 1,5 тысячи гектаров. Яровой сев текущего года составит 811,9 тысячи гектаров. Под посев 2020 года обработано 729,5 тысячи гектаров зяби (98% от потребности), пары – 66,7 тыс. га.

Если говорить об озимых культурах, то их посеяно 10 тысяч гектаров, сейчас состояние культур хорошее.

Тюменские аграрии активно внедряют на производстве программы технологической и технической модернизации. В 2020 году сельхозпроизводители закупили 110 единиц техники, в том числе 26 тракторов, 5 зерноуборочных комбайнов, 9 посевных комплексов и 69 единиц другой техники.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2019 году сельхозпроизводители Тюменской области закупили 712 единиц техники. Среди них 132 трактора, 66 зерноуборочных комбайнов, 9 кормоуборочных комбайнов, 3 самоходные косилки, 502 единицы прочей техники. С учётом господдержки из областного бюджета закуплено 354 единицы сельскохозяйственной техники на сумму более 2,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU