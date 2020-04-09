2020-04-09T20:41:53+03:00
Здоровье

В ишимской больнице появится новое оборудование стоимостью 60 млн рублей

Ангиографическую установку уже монтируют
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Работы по монтажу новой ангиографической установки и косметическому ремонту кабинета рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения завершаются в Ишимской областной больнице № 4. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ангиограф заработает в полную силу по окончании обучающего курса, который проведут для ишимских врачей специалисты из Санкт-Петербурга. Предыдущий аппарат, который был в больнице, использовали более шести лет.

У современного ангиографа расширенные возможности. Он позволяет проводить более точную диагностику, тщательнее изучать анатомические и функциональные особенности сердечно-сосудистой системы, а значит, точнее определиться с дальнейшей тактикой лечения. Коронарная ангиография используется чаще при комплексной диагностике и лечении ишемической болезни сердца, а также для эффективного лечения сосудистых патологий.

По словам заведующей кабинетом, врача по рентгенэндоваскулярным методам Ольги Трощагиной, благодаря новой установке увеличатся возможности как функционально, так и с точки зрения пропускной способности.

– Теперь можно будет обследовать и оперировать больше больных, в том числе поступающих экстренно, – отметила она.

Стоит добавить, что новая ангиографическая установка стоимостью 60 млн рублей закуплена на средства областного бюджета. По мнению врачей, она будет способствовать своевременной диагностике и снижению смертности при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Пациентами областной больницы № 4 являются не только жители Ишима, но и представители девяти районов юга области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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