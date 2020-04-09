2020-04-09T20:37:43+03:00
Экономика

В Ишиме реализован новый инвестиционный проект

Медицинский центр отремонтировал помещение и закупил оборудование
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ишиме реализован новый инвестиционный проектВ Ишиме реализован новый инвестиционный проектФото: Татьяна Коркина
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Инвестиционный проект по расширению медицинского центра, который находился на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области, реализован в Ишиме. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, «Гармония» закупила новое оборудование, отремонтировала помещение и установила оборудование для оказания медицинских услуг.

В центре, который функционирует в Ишиме уже шесть лет, ведут приём врачи разных специальностей: терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог, гинеколог, педиатр, ревматолог, проводится забор биоматериала для лабораторных исследований. Для проведения УЗИ-диагностики закуплен новый аппарат.

Предприятие получило инвестиционный заём от Инвестиционного агентства, во время реализации проекта создано 9 новых рабочих мест.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в селе Чикча Тюменского района завершается реализация инвестиционного проекта по расширению фермы африканского страуса. Проект предусматривает строительство шести новых помещений – административного здания, кафе, гостиницы и трёх зданий для содержания животных.

КСТАТИ

В 2019 году эксперты провели 46 советов, а реестр инвестиционных проектов пополнился 160 новыми проектами с общим объёмом инвестиций более 18 млрд рублей и планируемым созданием более 2,5 тысячи рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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