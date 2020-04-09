Тюменские онкологи выполняют уникальные операция при раке молочной железы на ранней стадии

9 Апр 2020 2020-04-09T19:00:27+03:00

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Тюменские онкологи «Медицинского города» стали выполнять органосохранную операцию при раке молочной железы на ранней стадии. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, методика с применением биопсии сигнального лимфатического узла исключает проведение подмышечной лимфодиссекции и минимизирует риск послеоперационных осложнений.

Рак молочной железы у женщин занимает лидирующую позицию. Правда, всё больше представительниц прекрасного пола следят за своим здоровьем, поэтому новообразования врачи выявляют на ранних стадиях (размер опухоли – менее 5 мм) и клинических проявлений патологии ещё не наблюдается. В прошлом году от всех впервые диагностированных случаев заболевания раком молочной железы почти три четверти выявлены на ранних стадиях. По мнению специалистов, этому способствует скриннинговая программа, которая направлена на раннюю диагностику злокачественных новообразований.

По словам главного внештатного специалиста-онколога департамента здравоохранения Тюменской области Валерия Павлова, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году планируется достигнуть выявления рака на ранней стадии не менее 63,5%. В 2019 году этот показатель составил 58,7%.

Несмотря на то что онкозаболевания чаще всего диагностируются среди взрослого населения, специалисты призывают женщин внимательнее относиться к своему здоровью, а мам – к самочувствию дочерей, особенно в период полового созревания.

ИСТОЧНИК KP.RU