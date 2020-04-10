2020-04-10T05:41:58+03:00
Общество

Погода на 10 апреля в Тюмени: грядет потепление

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени значительно потеплеет.В Тюмени значительно потеплеет.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 10 апреля, почти весь день в Тюмени погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, днем – плюс 9–10. Вечером столбики термометров покажут плюс 5 – 8 градусов. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В прежние времена в этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары.

Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, а если на теневой – лето обещало быть теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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