10 Апр 2020 2020-04-10T05:40:31+03:00

Тюменец чуть не задушил сожительницу, которая не давала спокойно выпивать. Фото: Ольга Крыльцова

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В голышмановскую полицию поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ее сожитель, схватив за шею, угрожал ее убить.

– В этот день потерпевшая, увидев, что ее сожитель снова выпивает, стала выгонять его из дома. Подозреваемому не понравились упреки сожительницы и между ними произошел конфликт. В результате ссоры подозреваемый начал душить потерпевшую, высказывая слова угрозы убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время 38-летний ранее судимый местный житель задержан. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU