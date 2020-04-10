Тюменец чуть не задушил сожительницу, которая не давала спокойно выпивать
В голышмановскую полицию поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ее сожитель, схватив за шею, угрожал ее убить.
– В этот день потерпевшая, увидев, что ее сожитель снова выпивает, стала выгонять его из дома. Подозреваемому не понравились упреки сожительницы и между ними произошел конфликт. В результате ссоры подозреваемый начал душить потерпевшую, высказывая слова угрозы убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что в настоящее время 38-летний ранее судимый местный житель задержан. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU