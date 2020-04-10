2020-04-10T07:00:27+03:00
Происшествия

Полицейские задержали тюменца с наркотиками в желудке

По статье 228 УК РФ возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Полицейские задержали тюменца с наркотиками в желудке.Полицейские задержали тюменца с наркотиками в желудке.Фото: Ольга Крыльцова
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Ишимские полицейские на территории городского автовокзала задержали 36-летнего жителя Ялуторовска. По предварительной информации, мужчина перевозил наркотические вещества внутриполостным способом.

– Для проведения обследования подозреваемого доставили в одно из медицинских учреждений города, где у него изъяли капсулы с неизвестным веществом. По заключению проведенной экспертизы в капсулах находился героин общей массой более 18 граммов, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователям отдела возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде решения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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