Полицейские задержали тюменца с наркотиками в желудке

10 Апр 2020 2020-04-10T07:00:27+03:00

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Ишимские полицейские на территории городского автовокзала задержали 36-летнего жителя Ялуторовска. По предварительной информации, мужчина перевозил наркотические вещества внутриполостным способом.

– Для проведения обследования подозреваемого доставили в одно из медицинских учреждений города, где у него изъяли капсулы с неизвестным веществом. По заключению проведенной экспертизы в капсулах находился героин общей массой более 18 граммов, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователям отдела возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде решения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU