Нож застрял в двери: тюменец кинул в разозлившую его женщину столовый прибор

10 Апр 2020 2020-04-10T08:10:15+03:00

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К участковому уполномоченному полиции в селе Омутинском обратилась местная жительница, которая пояснила, что сожитель угрожал ей расправой. Она чудом избежала серьезной травмы.

Полицейский выяснил, что подозреваемый – 26-летний неработающий и ранее судимый мужчина – состоит в гражданском браке с потерпевшей. Пьяный сожитель поздно вечером вернулся домой, на фоне этого между ними вспыхнула ссора.

– Он схватил нож со стола и швырнул в потерпевшую. Та чудом увернулась от удара, который был такой силы, что нож застрял в двери. После этого подозреваемый стал на словах запугивать девушку. Испугавшись, она позвонила участковому, который задержал преступника, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в данное время сотрудниками органов дознания принимаются решения в возбуждении уголовного дела и меры пресечения в отношении подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU