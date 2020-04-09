9 Апр 2020 2020-04-09T09:32:38+03:00

Все прибывшие в Тюмень из Москвы «отсидят» двухнедельный карантин. Фото - pixabay.com.

О себе они обязаны сообщить на горячую линию по коронавирусу

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Всем прибывшим в Тюмень из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга предписан 14-дневный карантин. Соответствующие изменения в Постановление №120-П внес губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Гражданам, приезжающим в Тюменскую область из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, предстоит пройти 14-дневный карантин. О своем прибытии, фактическом местонахождении в регионе они обязаны сообщить на горячую линию по коронавирусу по телефону 8-800-234-35-22, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Те, кто постоянно проживает в регионе, должны самоизолироваться по месту жительства. Прибывшие из других субъектов могут быть размещены в обсерваторе.

Те, кто приехал в Тюменскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и неблагополучных регионов России с 27 марта по 8 апреля включительно, также обязаны сообщить о себе на горячую линию по коронавирусу.

Ранее 14-дневный карантин на дому обязали проходить приезжающих из-за границы и тех, кто работает вахтовым методом.

ИСТОЧНИК KP.RU