2020-04-08T17:33:11+03:00
Экономика

В Тюменской области стартовал прием заявок на получение грантов «Агростартап»

Они помогают сделать первые шаги аграриям-новичкам, которые планируют организовать фермерское хозяйство
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области стартовал прием заявок на получение грантов «Агростартап»В Тюменской области стартовал прием заявок на получение грантов «Агростартап»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Заявки на получение грантов «Агростартап» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» могут подать начинающие фермеры Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, в регионе стартовал соответствующий конкурс.

Гранты проекта «Агростартап» помогают сделать первые шаги аграриям-новичкам, которые только планируют организовать фермерское хозяйство или расширить границы подворья. Однако есть условие: претендент на грант должен быть прописан на селе и только в том регионе, где его получает. Претенденты также должны учесть, что гранты предоставляются на условии софинансирования, поэтому фермеру необходимо составить бизнес-план. В нём нужно прописать, сколько средств необходимо на создание и развитие хозяйства. До 90% суммы предоставит государство, остальные 10% – собственные средства. Также необходимо продумать создание новых рабочих мест.

Размер гранта в расчете на одного грантополучателя определяется:

– по разведению крупного рогатого скота (мясного или молочного направления продуктивности). Размер не должен превышать 5 млн рублей, но не более 90% затрат;

– по разведению крупного рогатого скота, в случае если предусмотрено использование части средств гранта «Агростартап» для формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель. Размер не должен превышать 6 млн рублей, но не более 90% затрат;

– по другим направлениям проекта создания или развития фермерского хозяйства. Размер не должен превышать 3 млн рублей, но не более 90% затрат.

Размер гранта не может быть больше суммы, указанной в заявке, и больше размера гранта.

КУДА НАПРАВЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ?

Документы принимаются в форме заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области на почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47, кабинет 409 (в срок до 14 апреля 2020 года включительно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тобольске травматологи стали проводить уникальные операции
В Тюменской области стартовал прием заявок на получение грантов «Агростартап»
Более 140 тысяч онлайн-платежей ЖКХ совершили клиенты Сбербанка за первую неделю апреля
Подавляющее большинство россиян поддерживают самоограничение в связи с пандемией коронавируса
Андрей Артюхов: «Желающих помогать с каждым днем становится больше»
В Тюменской области 90-летняя пенсионерка не могла выбраться из дома из-за снега
В Тюмени выпала полуторамесячная норма осадков: более пятисот человек чистят дороги города
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Более 30 тысяч тюменских семей могут рассчитывать на президентские выплаты
Десятки грузовиков встали на тюменской трассе из-за сломавшегося большегруза
В Тобольске арестован пенсионер, который стрелял в дочь и зятя
Жители региона получат айпады за победу в викторине «Тюменская область. Мы помним!»
Почти две тысячи тюменцев остались без света из-за непогоды
Эксперт отметил важность поправок в Конституцию о доступности медицинской помощи в России
Более двадцати тысяч тюменцев проверили на коронавирусную инфекцию