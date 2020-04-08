В Тюменской области стартовал прием заявок на получение грантов «Агростартап»

8 Апр 2020 2020-04-08T17:33:11+03:00

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Заявки на получение грантов «Агростартап» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» могут подать начинающие фермеры Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, в регионе стартовал соответствующий конкурс.

Гранты проекта «Агростартап» помогают сделать первые шаги аграриям-новичкам, которые только планируют организовать фермерское хозяйство или расширить границы подворья. Однако есть условие: претендент на грант должен быть прописан на селе и только в том регионе, где его получает. Претенденты также должны учесть, что гранты предоставляются на условии софинансирования, поэтому фермеру необходимо составить бизнес-план. В нём нужно прописать, сколько средств необходимо на создание и развитие хозяйства. До 90% суммы предоставит государство, остальные 10% – собственные средства. Также необходимо продумать создание новых рабочих мест.

Размер гранта в расчете на одного грантополучателя определяется:

– по разведению крупного рогатого скота (мясного или молочного направления продуктивности). Размер не должен превышать 5 млн рублей, но не более 90% затрат;

– по разведению крупного рогатого скота, в случае если предусмотрено использование части средств гранта «Агростартап» для формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель. Размер не должен превышать 6 млн рублей, но не более 90% затрат;

– по другим направлениям проекта создания или развития фермерского хозяйства. Размер не должен превышать 3 млн рублей, но не более 90% затрат.

Размер гранта не может быть больше суммы, указанной в заявке, и больше размера гранта.

КУДА НАПРАВЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ?

Документы принимаются в форме заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области на почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47, кабинет 409 (в срок до 14 апреля 2020 года включительно).

ИСТОЧНИК KP.RU