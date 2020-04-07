В Тюменской области с 10 апреля 2020 будет установлен пожароопасный сезон
Постановлением правительства Тюменской области от 6 апреля 2020 №176-п в регионе с 10 апреля 2020 года будет установлен пожароопасный сезон. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, это сделано для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность и усилить охрану лесов от пожаров. На период пожароопасного сезона будут обеспечены меры по недопущению возгораний в лесах, а также усилен государственный пожарный надзор в лесах.
Чтобы обнаружить лесные пожары, установлено дежурство ответственных лиц и лесопожарных групп, организовано наземное и авиационное патрулирование лесов и бесперебойная работа региональной диспетчерской службы «Тюменской авиабазы» по приёму сообщений о пожарах.
Тюменцам напоминают основные правила посещения лесов в пожароопасный сезон:
- нужно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами;
- до устойчивой дождливой погоды или до снега запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, на лесосеках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев;
- разведение костров допускается на площадках, очищенной до минерального слоя почвы, шириной не мерее 0,5 метров. После завершения костёр должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой;
- запрещается в лесу бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок и стекло;
- запрещено употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- запрещено оставлять в лесах промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- запрещено работать с открытым огнём на торфяниках, а также засорять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами и мусором.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы обнаружили лесной пожар на лесном участке, немедленно сообщите об этом в специализированную диспетчерскую службу 8 800 100 94 00, 112 и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU