2020-04-07T20:56:11+03:00
Общество

В Тюменской области с 10 апреля 2020 будет установлен пожароопасный сезон

Это необходимо, чтобы усилить охрану лесов от пожаров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Изменить размер текста:

Постановлением правительства Тюменской области от 6 апреля 2020 №176-п в регионе с 10 апреля 2020 года будет установлен пожароопасный сезон. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, это сделано для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность и усилить охрану лесов от пожаров. На период пожароопасного сезона будут обеспечены меры по недопущению возгораний в лесах, а также усилен государственный пожарный надзор в лесах.

Чтобы обнаружить лесные пожары, установлено дежурство ответственных лиц и лесопожарных групп, организовано наземное и авиационное патрулирование лесов и бесперебойная работа региональной диспетчерской службы «Тюменской авиабазы» по приёму сообщений о пожарах.

Тюменцам напоминают основные правила посещения лесов в пожароопасный сезон:

- нужно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами;

- до устойчивой дождливой погоды или до снега запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, на лесосеках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев;

- разведение костров допускается на площадках, очищенной до минерального слоя почвы, шириной не мерее 0,5 метров. После завершения костёр должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой;

- запрещается в лесу бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок и стекло;

- запрещено употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- запрещено оставлять в лесах промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- запрещено работать с открытым огнём на торфяниках, а также засорять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами и мусором.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы обнаружили лесной пожар на лесном участке, немедленно сообщите об этом в специализированную диспетчерскую службу 8 800 100 94 00, 112 и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казанском районе семейная пара развивает производство мясных полуфабрикатов
В Тюменской области проверяют качество семян перед посевной 2020 года
В Тюменской области с 10 апреля 2020 будет установлен пожароопасный сезон
В Омутинском районе наращивают производство молочной продукции
Эксперт оценил поправки в Конституцию о важности развития культуры
Тюменским строителям рассказали, как подать уведомление о возобновлении работы
Непогода парализовала движение по тюменским трассам
МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ
В Тюмени запустили серию бесплатных онлайн-квизов
Тюменцы, находящиеся на режиме самоизоляции, мусорят как в новогодние каникулы
Тюменцы переживают за экономику после нерабочих дней
Страшное ДТП на тюменской трассе: погибла пожилая пара
Под Тюменью горел дачный домик
Вечером на Тюмень обрушится сильный дождь
Тюменцам рассказали, как выжить без денег и работы в условиях карантина
Общественники проведут мониторинг цен в тюменских магазинах
АО «Транснефть – Сибирь» приняло студентов Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа для прохождения практики
В Тюмени за ночь выпало снега около половины месячной нормы апреля
Врачи тюменской больницы спасли мужчину с пулей в сердце
Пожилым тюменцам выплатят пособия по листку нетрудоспособности
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 73 пожара
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
Сегодня вечером тюменцы смогут увидеть суперлуние