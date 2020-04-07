Тюменцы переживают за экономику после нерабочих дней

7 Апр 2020 2020-04-07T13:13:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцы переживают об экономике России, которой, как и многим другим странам, придется столкнуться с серьезными испытаниями после нерабочих дней, которые продолжатся вплоть до 30 апреля. Это стало известно по результатам исследований Социологического антикризисного центра, который проанализировал настроение жителей региона.

Так, экономический кризис затронул уже более 60% респондентов, у 45% россиян значительно сократились доходы семьи. Что интересно, большинство тех, чьи фирмы закрылись на период самоизоляции, нет ощущения, что бизнес умирает. 60% из них уверены, что их организации откроются, как только ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится.

Диаграмма предоставлена Социологическим антикризисным центром.

Те, кто потерял работу, не так уверены в светлом будущем. 76% считает, что найти любую работу сейчас будет сложно. Кстати, распространение инфекции отразилось не только на планировании деловых поездок и отпусков, но и на отношениях с близкими. Чуть более половины опрошенных не могут встречаться с друзьями и родственниками, а 12% оказались разделенными с семьей.

Диаграмма предоставлена Социологическим антикризисным центром.

Опрошенные считают, что распространение заболевания закончится в ближайшие три месяца. А вот примерно пятая часть респондентов уверена, что кризис затянется до сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU