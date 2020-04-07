Тюменцы, находящиеся на режиме самоизоляции, мусорят как в новогодние каникулы

7 Апр 2020 2020-04-07T13:46:20+03:00

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В Тюменской области количество производимого населением мусора неуклонно растет с середины марта. Объем ТКО вырос примерно на 35% с начала введения в регионе профилактических мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Только за первую неделю, когда режим самоизоляции еще даже не был повсеместно введен, было зафиксировано увеличение отходов по сравнению со среднесуточными показателями аналогичного периода прошлого года. Так, с 16 по 22 марта тюменцы выбросили более 6,5 тысяч тонн отходов.

– Объемы отходов продолжали расти весь период режима повышенной готовности. С 30 марта по 5 апреля возчиками собрано более восьми тысяч тонн отходов. Это сопоставимо с количеством мусора в новогодние праздники. Рекордные объемы превышают прошлогодние цифры почти на полторы тысячи тонн за те же даты, – сообщили в пресс-службе «ТЭО».

В компании уточнили, что, несмотря на небывалый всплеск объемов коммунальных отходов, приняты все необходимые меры, чтобы мусор не копился на контейнерных площадках. Все основные службы продолжают работу по графикам без выходных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU