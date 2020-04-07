Страшное ДТП на тюменской трассе: погибла пожилая пара

7 Апр 2020 2020-04-07T13:44:06+03:00

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На сотом километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Заводоуковском районе сегодня, 7 апреля, в 12.20 произошло страшное ДТП. В результате аварии погибли два человека.

По предварительным данным, большегруз «Вольво», которым управлял гражданин Монголии, развернуло на дороге и вынесло на встречку. Он столкнулся с автомобилем «Киа Рио», который в это время двигался со стороны Тюмени.

– В результате аварии водитель и пассажирка «Киа» (оба 65 лет), жители села Бердюжье, скончались на месте дорожного инцидента. Водитель фуры не пострадал, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проезд по федеральной автодороге в месте ДТП закрыт.

Автоинспекторы организовали объезд через населенные пункты Заводоуковск и Падун. Наряды ДПС информируют участников движения о введенных ограничениях и направляют их через объездной путь.

ИСТОЧНИК KP.RU