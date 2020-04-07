Вечером на Тюмень обрушится сильный дождь

7 Апр 2020 2020-04-07T11:47:43+03:00

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В Тюмени сегодня, 7 апреля, во второй половине дня ожидаются местами очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а порывы ветра могут достигнуть 27 метров в секунду. Такая же погода продержится и весь следующий день.

По информации Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, в областном центре сегодня пройдет дождь, переходящий в мокрый снег, и снег. Ожидаются гололедные явления. Будет дуть северный ветер 17 – 22 метра в секунду. Температура ночью составит нуль градусов, днем +1,+3.

Завтра, 8 апреля, ночью пройдет сильный снег, днем также ожидается снег, гололедные явления. В этот день будет дуть северо-западный ветер 17 – 22 метров в секунду, возможна метель. Температура ночью – до -4, -6 градусов, днем – 0,+2.

ИСТОЧНИК KP.RU