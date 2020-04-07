Тюменцам рассказали, как выжить без денег и работы в условиях карантина

7 Апр 2020 2020-04-07T11:23:04+03:00

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В Тюменской области резко увеличилось количество обращений на горячие линии департамента соцразвития. В ведомстве ответили на один из самых актуальных вопросов: как жить, оставшись без работы и денег.

Так, для поиска работы или получения пособия по безработице следует обратиться в электронном виде через интерактивный портал департамента по труду и занятости населения или по единому номеру телефона горячей линии 8-800-234-35-22. Если вы являетесь получателем мер соцподдержки, все социальные пособия будут продлены автоматически в течение шести месяцев.

– Если у вас имеются дети-школьники и семья относится к категории малоимущих семей, то сейчас школы выдают продуктовые наборы. Кроме того, с апреля по июнь 2020 года всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно выплачивать через Пенсионный фонд РФ по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Приходить в клиентские службы не нужно, механизм реализуется дистанционно, – отметили в департаменте социального развития Тюменской области.

В ведомстве добавили, что также вводится ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Стало известно, что выплату предоставят в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума 11 449 рублей. Размер выплаты составит 5816 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU