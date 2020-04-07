Под Тюменью горел дачный домик

7 Апр 2020 2020-04-07T12:14:19+03:00

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В СНТ «Лесник» накануне, 6 апреля, произошел пожар. Здесь на улице Транспортной загорелся деревянный дом мансардного типа размером четыре на пять метров.

– Во время тушения пожара возникла проблема с водоснабжением. Спасатели работали на подвозной воде, заправляясь от пожарного гидранта на расстоянии трех километров от места происшествия, – рассказали подробности выезда на место ЧП в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что возгорание ликвидировали десять человек личного состава и пять единиц спецтехники. Для тушения им понадобилось около сорока минут.

Спасателям удалось остановить распространение огня, поэтому соседние дома остались в целости. Причина пожара в настоящий момент устанавливается. Сооружение, где началось возгорание, выгорело полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU