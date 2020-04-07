АО «Транснефть – Сибирь» приняло студентов Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа для прохождения практики

7 Апр 2020 2020-04-07T11:11:30+03:00

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Учащиеся Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа, учредителем которого является АО «Транснефть – Сибирь», завершили теоретический курс обучения и направлены на производственные объекты нефтетранспортной отрасли для прохождения производственной практики в соответствии с выбранной профессией.

В подразделениях АО «Транснефть – Сибирь» в течение двух с половиной месяцев будут стажироваться 40 обучающихся по трем профессиям: «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «машинист технологических насосов и компрессоров» (операторы НППС). Из них 18 человек поступили учиться в колледж по направлению от филиалов АО «Транснефть – Сибирь», остальные – по государственному набору.

За каждым из практикантов закреплены наставники из числа высококвалифицированных рабочих или инженерного состава. За время прохождения практики учащиеся ТНПК получают основные навыки по эксплуатации технических устройств и действующего оборудования на опасных производственных объектах АО «Транснефть – Сибирь», соблюдая все предписанные требования промышленной безопасности и охраны труда. Наблюдая за проведением учебно-тренировочных занятий, практиканты имеют возможность ознакомиться с порядком действий при локализации и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. Практиканты обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, а также (при необходимости), жильем.

Еще 29 практикантов Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа направлены в другие организации системы ПАО «Транснефть», в том числе АО «Транснефть – Дружба» (1 человек), АО «Транснефть – Восток» (20 человек), АО «Транснефть – Балтика» (5 человек), ООО «Транснефть – Порт Приморск» (2 человека), АО «Транснефть – Приволга» (1 человек).

Производственная практика является одним из главных элементов подготовки квалифицированных рабочих для предприятий нефтепроводного транспорта. Практика проводится по итогам теоретического курса и прохождения промежуточной аттестации. Приобретенные на производстве навыки помогут обучающимся как в написании и защите выпускных квалификационных работ, так и при дальнейшем трудоустройстве (практическая база знаний). После защиты выпускных квалификационных работ молодые люди, успешно прошедшие все этапы обучения, получат дипломы государственного образца.