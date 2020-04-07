Общественники проведут мониторинг цен в тюменских магазинах

7 Апр 2020 2020-04-07T11:07:48+03:00

В этом им помогут антимонопольщики

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В Тюмени активисты Общероссийского народного фронта и сотрудники УФАС проведут мониторинг цен в местных магазинах. Кроме того, они проверят наличие продуктов потребительской корзины.

– В ситуации с карантином имеет место быть повышение цен на основные продукты продовольственной корзины, в то время как некоторые предприниматели, наоборот, стараются сдерживать или снижать их стоимость. Проверка наших активистов подтвердит или же опровергнет эти факты, – сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Общественники, как и многие тюменцы, находятся на самоизоляции. Именно поэтому они проверят изменения цен в ближайших от своих домов магазинах.

В первую очередь они уделят внимание ценам на продукты питания, входящие в потребительскую корзину. Это хлебобулочные изделия, крупы, молочные продукты, овощи и фрукты.

ИСТОЧНИК KP.RU