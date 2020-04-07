Врачи тюменской больницы спасли мужчину с пулей в сердце

7 Апр 2020 2020-04-07T11:03:01+03:00

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Кардиохирурги областной клинической больницы № 1, которая базируется в Тюмени, буквально с того света вернули мужчину, который получил серьезную травму из-за несоблюдения техники безопасности – в его сердце застряла пуля. Медики за считанные минуты подготовились к сложнейшей операции.

Как стало известно, хирургическое вмешательство проходило прямо на работающем сердце. Врачам удалось извлечь пулю, не повредив при этом ни один участок сердечной мышцы. После этого рану хорошо ушили, чтобы избежать кровотечения. В целом операция длилась порядка семи часов.

– Возвращение пациента к нормальной жизни зависело от анестезиологов-реаниматологов. На протяжении нескольких недель они поддерживали работу органов и систем. Когда состояние пациента улучшилось, было принято решение об отключении его от аппарата искусственного дыхания и перевода в общую палату, – сообщила пресс-секретарь ОКБ № 1 Тамара Шаргина.

В настоящее время неосторожный мужчина пошел на поправку. Он чувствует себя хорошо и уже находится у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU