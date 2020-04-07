7 Апр 2020 2020-04-07T11:00:52+03:00

В Тюмени за ночь выпало снега около половины месячной нормы апреля. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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За прошедшие сутки в Тюмени выпало 12 миллиметров осадков, что составляет около половины месячной нормы апреля. На дороги областного центра выехало 363 единицы уборочной техники и более 170 спецмашин, задействовано около 520 рабочих.

– О приближении снегопада службы были предупреждены заранее, поэтому, несмотря на то что часть техники переведена на летний режим работы, организации, отвечающие за уборку снега, вовремя усилили меры по очистке улиц, – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В настоящее время путепроводы, съезды с мостов, спуски, подъемы и перекрестки обрабатываются противогололедными материалами. В первые часы снегопада снегоуборочная техника провела патрульное прометание. Особое внимание уделяется уборке снега с территории остановок и тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU