2020-04-07T09:48:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Пожилым тюменцам выплатят пособия по листку нетрудоспособности

Граждане 65+ имеют право оформить больничный
Вадим Бегун
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Пожилым тюменцам выплатят пособия по листку нетрудоспособности. Фото - pixabay.com.Пожилым тюменцам выплатят пособия по листку нетрудоспособности. Фото - pixabay.com.
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Тюменских работодателей просят оперативно представить реестр сведений по работникам в возрасте 65 лет и старше. Это нужно для назначения и выплаты им пособия по листку нетрудоспособности по карантину.

– Для этого надо уточнить у работника, планирует ли он получить электронный листок нетрудоспособности, и предоставить в ФСС реестр работников 65 лет и старше, – сообщили в Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Дополнительную информацию можно получить на сайте ФСС РФ в разделе «КАРАНТИН ПО КОРОНАВИРУСУ». По вопросам передачи электронных Реестров сведений страхователями можно обратиться в Отделение Фонда по телефонам: 8 (3452) 799-747 (в рабочее время) или 8-800-302-75-49 (круглосуточно).

Фото предоставлено Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Фото предоставлено Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Напомним, с 6 по 19 апреля работающие граждане Тюменской области в возрасте 65 лет и старше, не переведенные на дистанционный режим работы и не находящиеся в отпуске, имеют право оформить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности без посещения медицинской организации и работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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