2020-04-07T09:46:42+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 73 пожара

Местным жителям напомнили о мерах предосторожности при использовании электроприборов
Вадим Бегун
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 73 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за минувшую неделю произошло 73 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области за минувшую неделю случилось 73 пожара, на которых спасено четыре человека. Из-за подгорания пищи произошло 11 пожаров, зафиксировано 4 возгорания, причиной которых стало короткое замыкание электропроводки.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали 13 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали топливо с проезжей части.

За семь дней сотрудники пожарно-спасательных отрядов, спасатели и работники муниципальных постов оказывали 36 раз помощь населению и другим экстренным службам.

По информации эмчеэсовцев, основной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.

– Чтобы обезопасить себя и своих родственников от трагедии, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – посоветовали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Также пожарные рекомендуют соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, пользоваться только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следить за состоянием изоляции электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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