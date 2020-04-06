Тюменца срочно доставили в больницу после похода в туалет

6 Апр 2020 2020-04-06T11:41:40+03:00

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Тюменца, который поранился в туалете, пришлось спасать врачам скорой медицинской помощи. Очевидец сообщил диспетчеру, что прибежавший за помощью сосед был весь в крови. Медики приехали к 36-летнему пострадавшему за восемь минут.

Выяснилось, что травму мужчина получил по нелепой случайности. Он забрался с ногами на унитаз и даже не предполагал, что тот вдруг треснет. Острые, как бритва, осколки оставили глубокие раны на правом бедре.

– Помощь пострадавшему была оказана оперативно, что спасло ему жизнь. Медики провели обработку поврежденной области, перевязку и обеспечили внутривенный доступ инфузионного раствора для восполнения объема циркулирующей крови. После пациента доставили в областную клиническую больницу № 2, – сообщила пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Специалисты экстренной службы советуют в таких ситуациях незамедлительно придавить рану свернутым брикетом бинта до того момента, когда кровотечение остановится. Такую первую помощь могут оказать как очевидцы, так и сам пострадавший.

ИСТОЧНИК KP.RU