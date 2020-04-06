В тюменском аэропорту массово отменяют авиарейсы

6 Апр 2020 2020-04-06T11:46:13+03:00

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Тюменский аэропорт Рощино продолжает отменять авиарейсы. Это связано с непростой эпидемиологической обстановкой не только в России, но и во многих других странах.

– Авиакомпании отменяют рейсы, так как на полеты у людей сейчас очень низкий спрос. Поэтому нами отменены многие маршруты и внесены значительные коррективы в расписание. Как будет развиваться ситуация, пока не известно, – сообщила пресс-секретарь местной воздушной гавани Валерия Яковлева.

Так, в минувшее воскресенье были отменены три рейса в столицу и Казань. Не полетели самолеты и в Салехард , Новый Уренгой.

Уже сегодня, 6 апреля, из Рощино отменились очередные рейсы в Москву и Новосибирск. Что касается завтрашнего дня, то и в этот день не обойдется без отмены рейсов. Так, в этот день не полетят два самолета в столицу.

Фото - онлайн-табло Рощино.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что аэропорт Рощино может перестать работать ночью. Переживать не стоит: это временная мера, которую могут ввести уже с сегодняшнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU