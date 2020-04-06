2020-04-06T11:46:13+03:00
Общество

В тюменском аэропорту массово отменяют авиарейсы

Это связано с пандемией коронавируса
Вадим Бегун
Поделиться:
В тюменском аэропорту массово отменяются авиарейсы. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".В тюменском аэропорту массово отменяются авиарейсы. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".
Изменить размер текста:

Тюменский аэропорт Рощино продолжает отменять авиарейсы. Это связано с непростой эпидемиологической обстановкой не только в России, но и во многих других странах.

– Авиакомпании отменяют рейсы, так как на полеты у людей сейчас очень низкий спрос. Поэтому нами отменены многие маршруты и внесены значительные коррективы в расписание. Как будет развиваться ситуация, пока не известно, – сообщила пресс-секретарь местной воздушной гавани Валерия Яковлева.

Так, в минувшее воскресенье были отменены три рейса в столицу и Казань. Не полетели самолеты и в Салехард , Новый Уренгой.

Уже сегодня, 6 апреля, из Рощино отменились очередные рейсы в Москву и Новосибирск. Что касается завтрашнего дня, то и в этот день не обойдется без отмены рейсов. Так, в этот день не полетят два самолета в столицу.

Фото - онлайн-табло Рощино.

Фото - онлайн-табло Рощино.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что аэропорт Рощино может перестать работать ночью. Переживать не стоит: это временная мера, которую могут ввести уже с сегодняшнего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аэропорт Тюмени может перестать работать ночью

Мера будет действовать с 6 по 30 апреля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени третий день ищут 13-летнего мальчика
«СайленТюмень». Горожане делятся фотографиями улиц, окутанных густым туманом
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Ишимские урологи удалили пациентке большой камень из мочеточника
Тюменца срочно доставили в больницу после похода в туалет
В тюменском аэропорту массово отменяют авиарейсы
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
«Стрелял по убегающим родственникам»: подробности расправы в Тобольском районе
В Тюмени ищут покупателей госимущества. Цена снижена вдвое
На Тюмень надвигается сильный шторм
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Молодая тюменка скончалась после тренировки на частной конюшне
В Тюменской области мужчина открыл огонь по односельчанам
В Ялуторовске мужчина сильно пострадал после падения с крыши
«Ты решаешь, какой будет Тюмень!»: горожанам предлагают пройти опросы
Тюменец хранил спайс в тайнике во дворе дома
Дочь похитила у вернувшегося из командировки отца весь заработок
Погода на 6 апреля в Тюмени: в Канун Благовещения ожидается сильный дождь со снегом
Автоинспекторы Тюмени научат школьников правилам движения
Сточные воды Тюмени станут чище
Раскрыта тайна надгробия на Текутьевском кладбище