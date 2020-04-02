2020-04-02T10:50:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Аэропорт Тюмени может перестать работать ночью

Мера будет действовать с 6 по 30 апреля
Вадим Бегун
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Аэропорт Тюмени может перестать работать ночью. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".Аэропорт Тюмени может перестать работать ночью. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino".
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Тюменский аэропорт Рощино может перестать работать ночью. Переживать не стоит: это временная мера, которую, возможно, введут с понедельника, 6 апреля.

– При дальнейшем сокращении рейсов могут быть введены ограничения для полётов в дневное время. Авиакомпании сокращают количество рейсов ввиду низкого количества пассажиров на рейсе. Например, компания «Аэрофлот» уже сократила количество рейсов до двух в сутки, – сообщила пресс-секретарь местной воздушной гавани Валерия Яковлева.

Она отметила, что с 6 по 30 апреля, возможно, на ночь аэропорт закроют. Работать он будет только с 6.00 до 18.00.

Также стало известно, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции обслуживание бизнес-зала и зала повышенного комфорта приостанавливается 1 мая 2020 года. В настоящее время регистрация на рейсы производится только в общем зале регистрации здания терминала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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