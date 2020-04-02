Аэропорт Тюмени может перестать работать ночью
Тюменский аэропорт Рощино может перестать работать ночью. Переживать не стоит: это временная мера, которую, возможно, введут с понедельника, 6 апреля.
– При дальнейшем сокращении рейсов могут быть введены ограничения для полётов в дневное время. Авиакомпании сокращают количество рейсов ввиду низкого количества пассажиров на рейсе. Например, компания «Аэрофлот» уже сократила количество рейсов до двух в сутки, – сообщила пресс-секретарь местной воздушной гавани Валерия Яковлева.
Она отметила, что с 6 по 30 апреля, возможно, на ночь аэропорт закроют. Работать он будет только с 6.00 до 18.00.
Также стало известно, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции обслуживание бизнес-зала и зала повышенного комфорта приостанавливается 1 мая 2020 года. В настоящее время регистрация на рейсы производится только в общем зале регистрации здания терминала.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»