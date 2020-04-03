3 Апр 2020 2020-04-03T13:55:35+03:00

В Тюмени прокомментировали информацию о прилете соотечественников из Италии. Фото - pixabay.com.

Оказывается, никаких мероприятий по этому поводу власти не ведут

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В Тюмени прокомментировали информацию о прилете соотечественников из Италии, которая распространяется посредством социальных сетей. Выяснилось, что никаких мероприятий на эту тему не ведется.

– В соцсетях появилась информация о прилете 5 апреля рейса с гражданами России из-за рубежа. Задачи принимать рейс из-за рубежа, размещать прилетевших в карантине никто Тюменской области не ставил, – сообщили в оперативном штабе региона по профилактике коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в средствах массовой информации и различных социальных сетях появилась недостоверная информация о том, что в тюменский аэропорт Рощино сегодня, второго апреля, может прибыть рейс из солнечной Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU