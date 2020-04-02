2020-04-02T19:21:56+03:00
Общество

Самолета из Италии в Тюмень ждать не стоит

Слухи не подтвердились
Руслан Савинов
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Самолета из Италии в Тюмень ждать не стоитСамолета из Италии в Тюмень ждать не стоитФото: pixabay.com
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В СМИ и различных социальных сетях появилась недостоверная информация о том, что в тюменский аэропорт Рощино сегодня, второго апреля, может прибыть рейс из солнечной Италии.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике распространения и завоза коронавирусной инфекции данную информацию не подтвердил.

– В ответ на поступающие вопросы на эту тему сообщаем, что этого рейса не будет, –официально уведомили подписчиков вечером второго апреля в телеграм-канале штаба.

Напомним, что в Тюмени накануне, 1 апреля, рассылали фейк о прекращении работы сервиса такси. Эта информация также не соответствовала действительности.

Добавим, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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