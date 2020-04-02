Коронавирус в Тюмени. Новости на 2 апреля 2020 года: Казахстан закрывает границу с Тюменской областью
Казахстан закрывает границу с Тюменской областью в районе села Казанское. Уже завтра, 3 апреля, с 23.00 пограничный пункт пропуска «Кызыл-Жар» временно приостанавливает работу.
– Прогнозируется скопление автомобилей международного следования вблизи автомобильного пункта пропуска, – предупредили автомобилистов в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев. Местным жителям необходимо донести эту информацию до своих бабушек и дедушек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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