2020-04-02T11:46:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени. Новости на 2 апреля 2020 года: Казахстан закрывает границу с Тюменской областью

Ограничительная мера вступает в силу с завтрашнего дня
Вадим Бегун
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Казахстан закрывает границу с Тюменской областью. Фото - pixabay.com.Казахстан закрывает границу с Тюменской областью. Фото - pixabay.com.
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Казахстан закрывает границу с Тюменской областью в районе села Казанское. Уже завтра, 3 апреля, с 23.00 пограничный пункт пропуска «Кызыл-Жар» временно приостанавливает работу.

– Прогнозируется скопление автомобилей международного следования вблизи автомобильного пункта пропуска, – предупредили автомобилистов в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев. Местным жителям необходимо донести эту информацию до своих бабушек и дедушек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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