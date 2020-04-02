2020-04-02T09:17:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев

Горожанам важно донести эту информацию до своих бабушек и дедушек
Вадим Бегун
Поделиться:
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев. Фото - pixabay.com.Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев. Местным жителям необходимо донести эту информацию до своих бабушек и дедушек.

Так, Роспотребнадзор напоминает, что инфекция передается от больного человека к здоровому при близких контактах, и рекомендует при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой бумажной салфеткой, а после использования сразу выбрасывать.

– Когда больной человек чихает или кашляет рядом с вами, капельки слизи изо рта и носа больного попадают в воздух, которым вы дышите, на предметы и поверхности, к которым вы прикасаетесь. Протирайте влажными антисептическими салфетками предметы, которые были с вами в общественных местах и в транспорте (сумки, телефоны, книги и другое), – сообщили в ведомстве.

Там также напомнили, что люди старше 60 лет находятся в группе высокого риска, у них возможны опасные осложнения коронавирусной инфекции, в том числе вирусная пневмония.

– Попросите близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением товаров дистанционно. Реже посещайте общественные места (магазины, аптеки, МФЦ, банки). В случае любого недомогания не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Избегайте необязательных поездок в общественном транспорте, особенно в часы пик. Если у вас признаки простуды, а ваши близкие выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу, он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию, – рекомендует Роспотребнадзор.

В ведомстве также посоветовали часто мыть руки с мылом (после кашля, чихания, возвращения с улицы, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи). Не трогать немытыми руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм. Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте с ними контакты, требуйте их обращения за медицинской помощью.

Памятка предоставлена Роспотребнадзором.

Памятка предоставлена Роспотребнадзором.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области начала действовать единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Специалисты проконсультируют жителей региона, желающих узнать о мерах профилактики и медицинской помощи. Номер единого телефона по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области заработала единая горячая линия по коронавирусу

Жителей региона проконсультируют специалисты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аэропорт Тюмени может перестать работать ночью
В Тюмени почта два дня будет работать в обычном режиме
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев
«Мы просто бесились»: тюменец потерял слух после того, как жена ударила книгой по голове
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
Вышли покурить: молодой тюменец побил друга на лестничной площадке
На улицы Тюмени продолжают выезжать «пылесосы»
Тюменца, порезавшего пенсионера, застали за отмыванием крови с пола
В Тюмени посинеет мост Влюбленных
Погода на 2 апреля в Тюмени: сильный ветер, мелкий дождь
В Тюменской области заработала единая горячая линия по коронавирусу
АО «Транснефть – Сибирь» обновляет парк автомобильной и спецтехники
В Тюмени появилась улица «Сидим дома»
Тобольские медики собирают картон ради редких журавлей
Есенгалий Ибраев: "Реформа Конституции создает условия для развития России"