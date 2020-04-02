2 Апр 2020 2020-04-02T09:17:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых тюменцев. Местным жителям необходимо донести эту информацию до своих бабушек и дедушек.

Так, Роспотребнадзор напоминает, что инфекция передается от больного человека к здоровому при близких контактах, и рекомендует при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой бумажной салфеткой, а после использования сразу выбрасывать.

– Когда больной человек чихает или кашляет рядом с вами, капельки слизи изо рта и носа больного попадают в воздух, которым вы дышите, на предметы и поверхности, к которым вы прикасаетесь. Протирайте влажными антисептическими салфетками предметы, которые были с вами в общественных местах и в транспорте (сумки, телефоны, книги и другое), – сообщили в ведомстве.

Там также напомнили, что люди старше 60 лет находятся в группе высокого риска, у них возможны опасные осложнения коронавирусной инфекции, в том числе вирусная пневмония.

– Попросите близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением товаров дистанционно. Реже посещайте общественные места (магазины, аптеки, МФЦ, банки). В случае любого недомогания не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Избегайте необязательных поездок в общественном транспорте, особенно в часы пик. Если у вас признаки простуды, а ваши близкие выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу, он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию, – рекомендует Роспотребнадзор.

В ведомстве также посоветовали часто мыть руки с мылом (после кашля, чихания, возвращения с улицы, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи). Не трогать немытыми руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм. Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте с ними контакты, требуйте их обращения за медицинской помощью.

Памятка предоставлена Роспотребнадзором.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области начала действовать единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Специалисты проконсультируют жителей региона, желающих узнать о мерах профилактики и медицинской помощи. Номер единого телефона по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области заработала единая горячая линия по коронавирусу

Жителей региона проконсультируют специалисты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU