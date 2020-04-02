2020-04-02T11:01:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Полицейские отправляют домой гуляющих по городу тюменцев

Под присмотром набережная и детские площадки
Вадим Бегун
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Полицейские отправляют домой гуляющих по городу тюменцев. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.Полицейские отправляют домой гуляющих по городу тюменцев. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.
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Тюменские полицейские продолжают проводить профилактическую работу с жителями региона. Стражи порядка разъясняют необходимость соблюдения установленных запретов на нахождение в парках, скверах, набережных и детских площадках.

– К сожалению, не все граждане региона проявляют сознательность. Полиция призывает граждан соблюдать установленные ограничительные меры и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье своих близких, – порекомендовал пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области Антон Каморников.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что власти региона приняли решение с 31 марта заблокировать все льготные транспортные карты: для школьников, студентов и пенсионеров. Также запрещается посещение парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадок и других открытых мест массового отдыха. Вводится обязанность соблюдать дистанцию между людьми не менее полутора метров, в том числе в общественном транспорте.

Сотрудники полиции Тюменской области продолжают проводить профилактическую работу.Вадим Бегун

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ИСТОЧНИК KP.RU

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