1 Апр 2020 2020-04-01T09:41:57+03:00

Тюменка с миллионным долгом спрятала арестованное авто, чтобы его не отобрали. Фото - УФССП по Тюменской области.

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Тюменка с миллионным долгом по кредитам пошла на крайние меры, когда приставы арестовали два ее автомобиля. Одно транспортное средство у нее изъяли, а вот второе она спрятала, чтобы не лишиться и его.

Женщина имела две машины – «Ниссан» и «Форд». Добровольно решение суда она не исполняла, тогда было решено арестовать оба автомобиля в счет долга. «Ниссан» арестован с изъятием, а второе авто оставили нарушительнице на ответственное хранение.

– Часть суммы, вырученной с продажи японской иномарки, ушла в счет погашения части долга, но 600 тысяч рублей еще остались неоплаченными. Женщина продолжала игнорировать исполнение решения суда и, в надежде сохранить свой «Форд», спрятала его. Транспортное средство объявили в розыск, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Сотрудники ведомства начали проверку по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту либо подлежащего конфискации». Это обстоятельство и побудило должницу к выплате оставшейся части денег. В настоящее время вся сумма оплачена в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU