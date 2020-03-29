Игорь Чудиновских – об ипотеке и турах на отдых в условиях пандемии

29 Март 2020 2020-03-29T12:32:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В условиях сложившейся ситуации, постоянно изменяющихся условий и мер, которые принимает и вводит государство, наибольшую турбулентность ощущает малый и средний бизнес. Но и крупному бизнесу в связи с ситуацией исполнения/неисполнения обязательств тоже приходится несладко. Мы решила побеседовать с профессиональными юристами о том, что же делать в такой ситуации, что считается пандемией (когда и при каких условиях ее признают), как быть, если в одной стране она объявлена, а в другой нет, что тогда становится с исполнением обязательств по заключенным контрактам, как правильно трактовать понятие форс-мажора при исполнении/неисполнении обязательств по заключенным договорам внутри страны.

Мы беседуем с начальником юридического отдела консалтинговой компании «ПРЭФИШ» Игорем Чудиновских.

– Что делать людям, которые не могут выполнить обязательств по договорам с кредитными организациями, банками?

– Основные права и обязанности сторон по договору ипотеки регулируются Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ, Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ, а также положениями Гражданского кодекса РФ. Для заемщиков – физических лиц – законы предусматривают определенные гарантии в случае возникновения финансовых проблем у последнего. Так, ст. 6.1-1 Закона «О потребительском кредите (займе)» предусматривает, что заемщик – физическое лицо, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться к кредитору с требованием о предоставлении ипотечных каникул на срок не более шести месяцев в случае существенного снижения доходов, а именно на более чем 30% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, и выплаты по ипотеке превышают более чем на 50% доход гражданина.

Также имеется возможность направить заявление в банк о невозможности на определенный срок исполнять обязанности по договору ипотеки в связи с обстоятельством непреодолимой силы по ст. 401 ГК РФ.

С другой стороны, это не обязывает банки автоматически идти на уступки заемщику, поскольку последнему еще необходимо доказать, что коронавирусные события лично на него повлияли таким образом, что он сейчас оказался неспособным вносить платежи несколько месяцев.

Хотелось бы обратить внимание, что 20 марта выпущен официальный пресс-релиз Центрального банка России, в котором он рекомендовал не назначать пени и штрафы при несвоевременном погашении платежей по договору ипотеки, но только в случае подтверждения у заемщика коронавирусной инфекции и информирования банка об этом.

Хотя, как уже было сказано, банки не обязаны это делать, поскольку они не благотворительные организации и в любой ситуации стараются извлечь для себя выгоду.

– Игорь Александрович, что делать теперь с купленными турами на отдых?

– Разъяснения по данному вопросу содержатся в письме Федерального агентства по туризму от 15 марта 2020 г., опубликованном на официальном сайте данного ведомства, по адресу: https://www.russiatourism.ru/news/16588/. Указанным письмом установлены рекомендации (позиция государственного органа об определении ситуаций, при которых применяется ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» или положения об обстоятельствах непреодолимой силы»).

Согласно п. 3 ст. 451 Гражданского кодекса РФ, при расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

Здесь еще можно учитывать и возможности обмена туров, что имеет ряд преимуществ для Вас:

во-первых, фиксируется сумма в валюте, т. е. Вы не теряете на курсе. Ваши рубли будут учтены по тому курсу, по которому были сделаны оплаты;

во-вторых, Вы можете перенести эти средства на любую поездку от туроператора по любому направлению! Даже на Россию;

в-третьих, срок использования перенесенных денежных средств – до конца 2021 года.

Плюс ко всему надежность туроператоров подтверждена их многолетней работой на рынке и серьезными страховками и банковскими гарантиями. В связи с этим я бы рекомендовал гражданам рассмотреть такую возможность, потому что массовое требование денег приведет к банкротству туроператоров, а в этом для граждан тоже нет ничего хорошего. Вирус пройдет, а к кому потом обращаться, чтобы съездить на отдых, может оказаться вопросом.