Центр «Семья» онлайн займется досугом тюменцев

29 Март 2020 2020-03-29T06:14:05+03:00

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Тюменский Центр «Семья» запускает онлайн-проект для школьников Семья#ПроВсё! Детям и их родителям обещают нескучный досуг на время длинных весенних каникул.

В департаменте социального развития Тюменской области, в группе во "ВКонтакте", которую ведут инспекторы по охране детства центра «Семья», каждый день публикуются новые активности – задания, викторины, челенджи, квесты, мастер-классы и многое другое. Проект Семья#ПроВсё - это возможность проявить свою активность, талант и узнать много нового.

Для родителей и педагогов тоже будет полезная информация от экспертов. Проект уже стартовал. Присоединиться к нему могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU