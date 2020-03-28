Игорь Чудиновских – о форс-мажоре в условиях международного контракта

28 Март 2020 2020-03-28T13:29:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В условиях сложившейся ситуации, постоянно изменяющихся условий и мер, которые принимает и вводит государство, наибольшую турбулентность ощущает малый и средний бизнес. Но и крупному бизнесу в связи с ситуацией исполнения/неисполнения обязательств тоже приходится несладко. Мы решили побеседовать с профессиональными юристами о том, как быть, если в одной стране пандемия объявлена, а в другой – нет, что тогда становится с исполнением обязательств по заключенным контрактам.

Мы беседуем с начальником юридического отдела консалтинговой компании «ПРЭФИШ» Игорем Чудиновских.

– Кто может подтвердить или утвердить данные обстоятельства как форс-мажор?

- В нашем регионе такая функция предоставлена Торгово-промышленной палате Тюменской области. С 23 марта 2020 года она начала принимать заявления о выдаче заключений об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажоре). Практика выдачи сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам существует в ТПП РФ уже много лет. Поэтому местные специалисты руководствуются документами и рекомендациями российской ТПП.

– А как быть, если, например, у меня международный контракт с Китаем и у них объявлена эпидемия и это форс-мажор, а у нас не объявлено пандемии? Как в этой ситуации решаются такие вопросы? Что делать?

– Самое главное – не паниковать и не бросаться в крайности. Во-первых, в каждой стране действует свое внутреннее законодательство, которое, конечно, не должно противоречить международным нормативным актам. Исходя из этого, необходимо обратить внимание на то, право какой страны применяется при исполнении внешнеторговой сделки, в том числе и при разрешении каких-либо спорных вопросов. Далее необходимо всесторонне проанализировать условия форс-мажора, как они определены в самом контракте. Кроме того, исходя из ситуации с Китаем, между Россией и Китаем действует до сих пор никем не отмененное соглашение, заключенное еще во времена СССР, – «Общие условия поставок товаров из СССР в КНР и из КНР в СССР», и де-факто обе страны их применяют. В §54 «Общих условий поставок» сказано, что стороны контракта освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такие обстоятельства – это возникшие после заключения контракта непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для стороны события чрезвычайного характера. И такие обстоятельства должны быть удостоверены в СССР Торгово-промышленной палатой СССР (в настоящее время ТПП РФ, а в КНР – Китайским комитетом содействия развитию международной торговли.

Буквально на днях Международная торговая палата – Всемирная организация бизнеса (ICC) –внесла изменения в оговорки о форс-мажоре и существенном изменении обстоятельств. Документ устанавливает баланс между законными ожиданиями предпринимателей в отношении выполнения договора и суровой реальностью, когда обстоятельства меняются настолько, что делают исполнение контракта слишком затруднительным и приходится менять его условия. Коммерческие контракты часто включают в себя оговорки о форс-мажоре и существенном изменении обстоятельств, устанавливающие параметры, по которым можно определить наличие обстоятельства непреодолимой силы, которое делает невозможным или препятствует выполнению обязательств по контракту. Оговорка Международной торговой палаты (ICC) о форс-мажоре содержит как перечень предсказуемых форс-мажорных обстоятельств, так и общую формулу, по которой можно определить, является ли событие, не входящее в этот перечень, обстоятельством непреодолимой силы. Оговорка о существенном изменении обстоятельств предусматривает несколько вариантов изменения или расторжения контракта, когда обстоятельства делают его исполнение недопустимо обременительным.

«Это наш ответ на пандемию COVID-19. Мы обновили оговорки о форс-мажоре и существенном изменении обстоятельств, чтобы помочь бизнесу, в особенности среднему и малому, адаптировать международные контракты к таким ситуациям, как сегодня», –отметила Татьяна Монэгэн, генеральный секретарь ICC Russia.

Обновлённые оговорки ICC о форс-мажоре и существенном изменении обстоятельств – это сбалансированная модель для использования в международных контрактах в любой юрисдикции. Они созданы для того, чтобы оказать содействие сторонам в переговорах, подготовке контрактов и повысить правовую определённость. Они включают рекомендации и пояснения, предоставляющие пользователям практический контекст и поднимающие вопросы, которые следует учитывать при разработке таких положений.

Исходя из вышесказанного, думаю, лучше всего, изучив сам внешнеторговый контракт и необходимое законодательство, начать переговорный процесс с контрагентом, который может привести без значительных потерь к положительному результату для обеих сторон.