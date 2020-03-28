В Тюменском районе обсудили, сем займутся летом школьники

28 Март 2020 2020-03-28T11:10:06+03:00

В Тюменском районе школьникам предоставят работу 43 лагеря с дневным пребыванием и один палаточный

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3148 школьников планируют трудоустроить в 2020 году, из них 2757 – летом. Ребята будут временно трудоустроены, подчеркивает пресс-служба главы Тюменского района.

Акцент трудового лета 2020 сделают на совместную занятость и досуг взрослых и детей, пояснил заместитель начальника управления образования администрации района Даниил Павлович. В Тюменском районе организуют 44 организации во всех муниципальных образованиях.

В летней занятости детей также имеют право заняться 12 санаториев, загородных лагерей, баз отдыха Тюменского района. В этом году к ним присоединятся и частные организации: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «EvroCampus» и детский лагерь палаточного типа «Лесная сказка Кулига-парк».

В 2019 году стартовал проект по организации лагерей с дневным пребыванием с элементами работы лагеря палаточного типа. В Борковской, Акияровской, Каменской и Чикчинской школах ребята учились ставить палатки, вязать узлы, организовывать туристический быт. В этом году к проекту присоединяются Луговская, Мальковская школы и Богандинская школа № 42. В них отдохнут 160 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU