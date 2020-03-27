Игорь Чудиновских – о термине «пандемия» и форс-мажоре

27 Март 2020 2020-03-27T17:42:21+03:00

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В условиях сложившейся ситуации, постоянно изменяющейся обстановки и мер, которые принимает и вводит государство, наибольшую турбулентность ощущает малый и средний бизнес. Но и крупному бизнесу в связи с ситуацией исполнения/неисполнения обязательств тоже приходится несладко. Мы решили побеседовать с профессиональными юристами о том, что же делать в такой ситуации, что считается пандемией (когда и при каких условиях ее признают), как быть, если в одной стране она объявлена, а в другой нет, что тогда становится с исполнением обязательств по заключенным контрактам, как правильно трактовать понятие форс-мажора при исполнении/неисполнении обязательств по заключенным договорам внутри страны.

Мы беседуем с начальником юридического отдела консалтинговой компании «ПРЭФИШ» Игорем Чудиновских.

– Игорь Александрович, ни для кого не секрет, что сейчас все, кто разбирается и не разбирается, кричат, что вокруг пандемия. Когда мы стали разбираться с этим вопросом, то обнаружили, что далеко не во всех странах она объявлена и далеко не все собираются ее объявлять, и вообще понимают, что это такое. Скажите, пожалуйста, как стоит понимать термин «пандемия», что это значит для страны, если она объявлена/не объявлена с юридической точки зрения? Как это влияет на жизнь простых граждан и на деятельность бизнеса?

– 11 марта руководитель ВОЗ объявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия». Что же это означает? Слово «пандемия» имеет греческое происхождение и переводится как «весь народ». Поводом для объявления пандемии является распространение во многих странах и континентах болезни, принявшей массовый характер, поражающей значительную часть всего населения, то есть характеризует распространение по территории и охват заболевания по численности. Согласно информации ВОЗ, пандемия возникает при распространении нового заболевания в мировых масштабах, когда у большинства населения отсутствует иммунитет к его возбудителю.

Объявление пандемии означает, что инфекция присутствует не в каком-то отдельном регионе, а распространяется практически по всем континентам, и риску заболевания подвержены все слои населения.

Объявление пандемии не вводит каких-либо особых требований или ограничений. Это формальная стадия распространения вируса, при которой заболевание имеет уже не локальное распространение, а присутствует в большом количестве стран. Думаю, что ВОЗ пошла на этот шаг, чтобы мобилизовать все страны: усилить работу их органов здравоохранения, а также мотивировать к финансовому участию. Когда объявляется пандемия, все государства должны принять максимальное экономическое и даже политическое участие в решении проблемы. Усиливаются в данном направлении при поддержке государств, правительств, крупного бизнеса научные разработки, лечебные мероприятия, профилактические меры.

Действительно, на своих сайтах ВОЗ дает рекомендации властям стран распространять противовирусные препараты и другие предметы медицинского назначения, закупать и распространять вакцины, содействовать финансированию и разработке вакцинации, готовиться к массовой вакцинации, а гражданам – что необходимо делать в профилактических мерах. При этом каждая страна может принимать меры по своему усмотрению. В большинстве стран уже приняты карантинные противоэпидемические мероприятия. Интенсивность их разная от простых профилактических мероприятий до введения чрезвычайного положения на отдельных территориях населенных пунктов и даже государств.

Естественно, что Россия тоже принимает участие в борьбе с пандемией. В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

И вот тут возникает ряд вопросов, поскольку в Конституции говорится о федеральном законе. Но как быть, если процесс принятия федеральных законов может затянуться, а решения необходимо принимать немедленно. Может ли Правительство РФ или отдельные министерства, а также государственные органы субъектов РФ и муниципальные органы без указанного федерального закона принимать какие-либо нормативные акты, ограничивающие права и свободы граждан?

И все же они введены. На сегодняшний день существует ряд ограничений по работе спортивных, культурных, образовательных организаций и проведению иных массовых мероприятий, выезд и въезд в страну, введены карантинные мероприятия, нарушение которых влечет за собой ответственность. Все это, конечно, влечет за собой немалые проблемы как для простых граждан, в том числе и самозанятых, так и для среднего и малого бизнеса. Государство тем временем разрабатывает меры по защите и поддержке незащищенных слоев населения и коммерческих предприятий. Но в этой связи необходимо упомянуть и о некоммерческих организациях, которые также потеряли возможность зарабатывания, ведь чаще всего именно они занимаются спортивными, культурными и иными зрелищными мероприятиями. Хотелось бы верить, что государственная поддержка в этот период будет всеобщей, а не избранной.

– А как тогда работает понятие форс-мажора в данных обстоятельствах? Что такое форс-мажор? Когда он наступает? Как этим можно правильно воспользоваться?

– Объявление пандемии коронавируса отражается на всех отраслях экономики. А кто-нибудь из предпринимателей уделял должное внимание той части договора, в которой определялись условия форс-мажора? Чаще всего, если это и включают в условия договора, то обходятся формальными фразами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Так, еще в Постановлении Президиума ВАС от 21.06.2012 года № 3352/12 по делу № А40-25926/2011-13-230 дано разъяснение, что чрезвычайность – это «исключительность, выход за пределы «нормального», обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах». А согласно абзацу 3 пункта 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», непредотвратимым обстоятельством понимается то обстоятельство, при наличии и действии которого любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. Иначе говоря, форс-мажор – ситуация, которая сложилась не по вине участников договора, не могла быть не запланирована, не предусмотрена и против нее невозможно принять какие-либо меры либо как-то повлиять.

По статье 416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если оно вызвано наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. А в статье 417 ГК РФ предусмотрено, что если в результате издания акта органа государственной власти или органа местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения в соответствии со статьями 13 и 16 ГК РФ.

Для внешнеторговых контрактов примерный перечень обстоятельств непреодолимой силы установлен в пункте 1.3. Положения о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы, утвержденного постановлением Правления ТПП РФ от 23.12.2015 года № 173-14, в котором, в частности, к обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства. Таким образом, очевидно, что пандемия коронавируса относится к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор).

Однако не все так просто. На уплату денежных сумм форс-мажор не оказывает никакого влияния. Должник обязан произвести оплату, иначе наступает просрочка, и вся ответственность в виде штрафов и неустоек будет применима. Например, если должнику оказаны услуги с условием об отсрочке платежа, то должник не может сослаться на форс-мажор и не оплачивать услуги. Для таких обязательств важнее понятие «существенное изменение обстоятельств». Согласно пунктам 9–10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как обстоятельства исчезли. Кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненного кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить кредитора о возникновении такого обстоятельства, а в случае неисполнения этой обязанности – возместить кредитору причиненные этим убытки. К примеру, если отмена поездки туристов в связи с коронавирусом повлекла дополнительные убытки туристов, то они не вправе требовать возмещения таких дополнительных убытков от турфирмы. Не вправе они требовать и компенсации морального вреда в связи с отменой поездки по указанным выше основаниям.

С целью официального подтверждения ситуации форс-мажора заинтересованное лицо вправе обратиться в ТПП России, предоставив необходимую информацию и документы. Процедура выдачи подтверждения форс-мажорных обстоятельств и соответствующих свидетельств также устанавливается уже упомянутым Положением о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств форс-мажора. Получение таких документов не является необходимым условием признания наличия форс-мажорных обстоятельств (если это прямо не прописано в контракте), но позволяет в значительной степени упростить процесс доказывания в суде в случае возникновения спора.

Применительно к исполнению государственных контактов Банком России сообщено в информационном сообщении Банка России от 17 марта 2020 года «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития» о неприменении штрафных санкций к поставщикам, попавшим под негативное влияние ситуации. Хотя сообщение не содержит какого-либо указания, какие именно конкретные обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, государство признает форс-мажорными. В аналогичном ключе высказалась и ФАС России, которая в своем Письме от 18 марта 2020 года № ИА/21684/20 указала, что ситуация с коронавирусной инфекцией является обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор), и поручила своим территориальным органам учитывать это при рассмотрении жалоб, дел об административных правонарушениях и обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков.

Однако, если обратиться к статье 451 ГК РФ, которая устанавливает возможность заинтересованной стороне потребовать изменения или расторжения заключенного договора в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Таким образом, доказывать существенность изменения обстоятельств придется применительно к конкретной ситуации, возникшей при исполнении конкретного договора, с учетом всех воздействующих на нее факторов.

В условиях же начавшейся пандемии имеют значение не только ее последствия применительно к исполнению уже заключенных договоров, но и правильное определение условий вновь заключаемых договоров. Насколько долго продлится кризисная ситуация – никто сказать не может. Обстановка постоянно меняется, государствами вводятся новые ограничительные меры, организации и предприниматели также вынуждены учитывать новые реалии экономической деятельности. Поэтому важным становится правильное распределение рисков между контрагентами, нужно задуматься о включении в договоры специальных условий относительно рисков, связанных с пандемией. Стоит отдельно отметить, что стороны вправе не только предусмотреть порядок взаимодействия в форс-мажорной ситуации, но и заранее с учетом всех рисков предусмотреть возможность перераспределения рисков и возмещения одной из сторон другой имущественных потерь при наступлении определенных обстоятельств, не связанных с нарушением обязательств. В итоге уже при заключении договора каждая из сторон будет знать, какие основные риски она на себя принимает, и каков объем этих рисков.