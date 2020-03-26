2020-03-26T14:58:39+03:00
Коронавирус Covid-19

«Единая Россия» сократит расходы на выборы

Средства перенаправят на помощь гражданам в связи пандемией коронавируса
Вадим Бегун
Поделиться:
"Единая Россия" сократит расходы на выборы. Фото - pixabay.com."Единая Россия" сократит расходы на выборы. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Единороссы сократят расходы на агитацию, массовые мероприятия, а также финансирование различных вопросов, связанных с проведением выборов в этом году. Средства планируется перенаправить на помощь гражданам в связи пандемией коронавируса.

– Будут урезаны транспортные и другие организационные расходы. Средства пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания другой необходимой помощи волонтерскими центрами, которые помогают медикам и гражданам из группы риска – ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, одиноким пенсионерам, – сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

По его словам, деньги пойдут на организацию работы волонтерских центров «Единой России», которые в настоящее время разворачиваются на базе общественных приемных партии в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк впервые открыл доступ к своей Виртуальной школе
«Водитель в шоке»: в Тюмени в машину с беременной женщиной и малышкой влетело другое авто
Тюменец нарубил берез на 230 тысяч рублей
«Дорожная лаборатория» будет курсировать по улицам Тюмени
«Единая Россия» сократит расходы на выборы
Коронавирус в Тюмени. Новости на 26 марта 2020 года: из тюменского санатория выписали людей, находившихся на карантине
Абоненты МегаФона скупают гаджеты
На тюменской трассе задержали мужчину, который вез в чемодане 50 килограммов наркотиков
Тюменский бизнес-омбудсмен: снижение страховых взносов в 2020 году поможет предпринимателям
В Тюмени спасатели за полчаса потушили горящую кровлю дома
Хотел на пенсию пораньше: тюменцу не засчитали 18-летний трудовой стаж
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Кровавая резня ножом: в Тюменской области мужчина зарезал брата и ранил двух человек
Тюменские хирурги отрезали язык пациенту с раком
«Почти домашняя обстановка»: в тобольском роддоме завершается капитальный ремонт
В Тобольске пожарные спасли косулю, застрявшую в заборе
В Тюмени прокуратура нашла пыльный детский сад
В Тюмени скончался экс-глава региона
Северянин вез наркотики в банках из-под детского питания по тюменской трассе
«Весенние» вопросы обсудили тюменские чиновники
В Тюмени выпивший гость сильно избил хозяина квартиры
На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры
Погода на 26 марта в Тюмени: курс на потепление
Депутат гордумы назначен врио ректора ТюмГУ
В строящемся аэропорту Тобольска приземлился самолет без пассажиров
Россияне назвали самые важные поправки в Конституцию
МТС разработала онлайн-интенсивы для подготовки школьников к ЕГЭ