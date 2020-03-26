«Единая Россия» сократит расходы на выборы
Единороссы сократят расходы на агитацию, массовые мероприятия, а также финансирование различных вопросов, связанных с проведением выборов в этом году. Средства планируется перенаправить на помощь гражданам в связи пандемией коронавируса.
– Будут урезаны транспортные и другие организационные расходы. Средства пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания другой необходимой помощи волонтерскими центрами, которые помогают медикам и гражданам из группы риска – ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, одиноким пенсионерам, – сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
По его словам, деньги пойдут на организацию работы волонтерских центров «Единой России», которые в настоящее время разворачиваются на базе общественных приемных партии в регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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