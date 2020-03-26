2020-03-26T12:58:29+03:00
Общество

Абоненты МегаФона скупают гаджеты

Вадим Бегун
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Абоненты МегаФона скупают гаджеты. Фото - МегаФон.Абоненты МегаФона скупают гаджеты. Фото - МегаФон.
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МегаФон зафиксировал взрывной рост выручки от продаж оборудования и аксессуаров. По итогам работы в четвертом квартале прошлого года прирост этого показателя составил 41,5%.

Аналитики связывают повышенный спрос на гаджеты среди абонентов МегаФона с трансформацией розничной сети оператора. В 2019 году появилось около 100 салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию. 11 салонов было открыто на Урале, из них 2 – в Тюмени. Среднее количество клиентов в них выросло на 20%, средняя дневная выручка – на 30 – 40% по сравнению с салонами традиционного формата.

В операторские точки продаж чаще всего заходят за смартфонами. На них приходится половина покупок. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Из аксессуаров в топе наушники и гарнитуры, а также защитные стекла и пленки.

Оператор продолжает тестировать новые форматы обслуживания в рознице. Так, в ноябре 2019 года открыт первый в России Experience store в Москве с фокусом на цифровой опыт клиентов. Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей. Тогда же МегаФон первым среди операторов запустил интернет-магазин на площадке TMall.

– Партнерства и разработка собственных продуктов и услуг, отвечающих актуальным задачам абонентов и бизнеса, позволяют МегаФону реализовывать стратегию цифровой трансформации. Мы положительно оцениваем результаты четвертого квартала, как и года в целом, и видим, что финансовые показатели подтверждают актуальность выбранного направления развития компании, – отметил Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

Ключевые результаты четвертого квартала 2019 года:

· Выручка увеличилась на 5,4% и составила 93,2 млрд руб.

· Сервисная выручка увеличилась на 1,3% и составила 80,4 млрд руб.

· Выручка от продаж оборудования и аксессуаров выросла на 41,5%, до 12,8 млрд руб.

· Показатель OIBDA вырос на 39,8%, до 38,5 млрд руб., рентабельность OIBDA составила 41,3%.

· Скорректированная чистая прибыль выросла на 78,5%, до 2,0 млрд руб.

· Чистый долг сократился на 8,5%, до 320,4 млрд руб.

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